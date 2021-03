Dakar, 27 mars (APS) – Les journaux du week-end s’intéressent, en priorité, à la politique et à l’actualité liée à la pandémie de Covid-19.



Au sujet de l’actualité politique, il est surtout question de la sortie publique du Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D), une coalition d’opposants et de membres de société civile créée au lendemain de manifestations violentes nées de l’arrestation d’Ousmane Sonko.



Le Quotidien met en avant la réaction des opposants après l’annonce d’un nouveau report des élections locales et titre en Une : ‘’Le M2D crache sur 2022’’.



‘’Le report des Locales jusqu’en 2022, souhaité par la majorité, est une ruse de Macky Sall. C’est la lecture du M2D qui, à la suite du Front national de résistance (FRN), veut des élections en 2021’’, rapporte le journal en citant des responsables du mouvement qui étaient en conférence de presse la veille à Dakar.



Selon une responsable du mouvement citée par la publication, le report des élections locales au mois de février 2022, comme le veut la majorité, est un acte qui ne va pas dans le sens de l’apaisement.



‘’Après la sortie des partisans du pouvoir, le M2D rejette fermement toute manœuvre consistant à reporter les élections locales à l’année prochain’’, signale Vox Populi.



Le journal s’intéresse également au bilan dressé par les membres de ce mouvement à la suite des violentes manifestations ayant suivies l’arrestation du leader des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF).



Il évoque par exemple un montant financier de plus de 46 millions de francs Cfa collecté par les membres du M2D et reversé aux familles des personnes ayant succombé aux violences et aux blessés.



Une dizaine de personnes ont péri dans ces violences survenues après l’arrestation de Sonko pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée.



Il était auparavant convoqué par un juge dans une affaire de ‘’viols’’ et de ‘’menaces de mort’’. Son accusatrice est une jeune femme travaillant dans un salon de beauté et de massage.



Walf Quotidien de son côté, relaie la décision des opposants d’internationaliser le combat à travers une saisine de la justice internationale. Le M2D a ainsi mis en place une commission judiciaire dans la perspective d’amener l’Etat à diligenter les enquêtes relatives au recrutement de nervis.



Pour sa part, Sud Quotidien analyse la posture des membres de la majorité présidentielle face à une opposition ragaillardie par les récents évènements.



Il souligne que la coalition au pouvoir, Benno Bok Yakaar, joue son va-tout pour faire oublier la série de manifestations meurtrières ayant fortement secoué l’Etat et les institutions de la République sur l’ensemble du territoire national.



Pour le quotidien du groupe Sud Communication, la campagne de séduction, à travers l’organisation de grands rassemblements, de remobilisation des troupes en perspective des prochaines échéances électorales, semble plombée par plusieurs questions relatives entre autres à l’emploi des jeunes, la décision du chef de l’Etat de se séparer de certains ténors de son parti lors du remaniement ministériel du 1er novembre dernier.



Sur le front de la riposte à l’épidémie du nouveau coronavirus, Libération, chiffres à l’appui, agite une confirmation de la tendance baissière de la courbe des contaminations et des décès. Il avance, par exemple, que le nombre de cas actifs est passé de 2.606 à 1.215 dans la période du 19 au 26 mars.



Le Soleil a choisi de faire le point sur la distribution et la conservation des vaccins en donnant la parole à la directrice de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA), laquelle assure que le dispositif est bien huilé.



‘’Le système de distribution et de conservation des vaccins est bien huilé jusqu’à l’échelle la plus décentralisée sur l’ensemble du territoire’’, fait savoir le docteur Annette Seck Ndiaye, en ajoutant, dans des propos rapportés par le journal, qu’aucun vaccin dont la qualité conservatoire est douteuse ne sera inoculé aux Sénégalais.







AKS