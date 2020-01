Dakar, 30 jan (APS) - Les sujets portant sur la gouvernance et la politique sont les plus en vue dans la livraison de jeudi des quotidiens, dont Le Soleil, qui s’intéresse au contrôle des entités étatiques.

Le journal annonce ainsi que la Cour des comptes, "l’un des corps de contrôle les plus prestigieux de l’Etat", va présenter vendredi au président Macky Sall ses rapports 2015, 2016 et 2017.

Dans la même perspective, Sud Quotidien estime que la bonne gouvernance démocratique, l’impunité et la lutte contre la corruption sont les "maillons faibles" du gouvernement de Macky Sall.

"Macky Sall apparait comme un mauvais élève quand il s’agit de la bonne gouvernance, de la lutte contre l’impunité et la corruption", souligne le journal, se référant notamment au classement du Sénégal dans les rapports 2019 de l’Economist Intelligence Unit (EIU) et de Transparency International.

L’affaire Guy Marius Sagna, du nom du leader du mouvement "France Dégage", interpellé et emprisonné depuis plusieurs semaines pour avoir protesté devant le palais de la République contre la hausse annoncée du prix de l’électricité, tient un peu de la même perspective.

Grand Place fait remarquer que des dirigeants des organisations de défense des droits de l’homme ont pris "le relais", dans le "combat" pour la libération de M. Sagna. Son emprisonnement est "un cas d’école", selon ces organisations.

"Les associations des droits de l’homme engagent le combat pour la libération de Guy Marius Sagna. Ils comptent ainsi l’internationaliser et dénoncer les violations notées dans cette affaire", écrit EnQuête, Vox Populi soulignant que l’objectif déclaré "est d’éliminer Guy Marius [Sagna]".

"On a affaire à une justice indépendante, mais à une justice instrumentalisée pour casser un activiste qui empêche de détourner en rond, qui empêche de licencier en rond, qui empêche de violer les droits des citoyens sénégalais", commente un militant des droits de l’homme cité par Vox Populi.

Un peu loin de tous ces sujets, le journal Le Quotidien s’intéresse aux procédures d’exploitation des hydrocarbures, même si les questions de gouvernance peuvent s’appliquer également à ce domaine.

"Macky Sall à plein gaz", écrit Le Quotidien, pour annoncer que le président de la République a demandé aux responsables concernés de "définir des procédures express" en vue de la production des premiers barils de pétrole en 2023 et de gaz en 2022.

Le quotidien L’As s’intéresse pour sa part à la situation des syndicats, qui se trouvent entre "émiettement, rivalités, surenchères" et "gangrène". "La fragmentation du mouvement syndical dans le secteur de l’éducation a porté un sérieux coup à l’efficacité de l’action syndicale, avec des rivalités internes, la surenchère dans les luttes syndicales, etc.", écrit le journal.

En politique, WalfQuotidien affirme que la coalition Macky2012, constituée de soutiens du président de la République, "vole en éclats". "Entre Me Moussa Diop et certains leaders de la coalition Macky2012, on ne parle plus le même langage."

"Mohamed Diagne et le député Adji Mergane Kanouté, qui ont mis sur pied une nouvelle entité dénommée Initiative pour la refondation de Macky2012, viennent d’être exclus de cette [coalition] qui avait porté la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2012", annonce WalfQuotidien.