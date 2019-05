Dakar, 15 mai (APS) – La nomination d’Aminata Touré à la tête du Conseil économique social et environnemental (CESE) est le sujet en exergue dans la livraison des quotidiens reçus mercredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Le président de la République a nommé par décret, mardi, Aminata Touré, présidente du Conseil économique social et environnemental, en remplacement d’Aminata Tall.



Aminata Touré, Premier ministre de 2013 à 2014, était jusque-là, Envoyée spéciale du chef de l’Etat.



Macky Sall qui a également promulgué le même jour la loi constitutionnelle portant notamment suppression du poste de Premier ministre, a renouvelé ‘’sa confiance aux ministres et secrétaires d’Etat en fonction avant la révision constitutionnelle’’.



‘’Conseil économique, social et environnemental : Macky éjecte Aminata et installe Mimi’’, titre L’As.



C’est un ‘’Retour aux affaires’’ pour Aminata Touré dite ‘’Mimi’’, nommée mardi à la présidence du Conseil économique, social et environnemental, selon Enquête qui revient sur l’itinéraire de cette ‘’dame de fer’’.



‘’Lentement, mais sûrement, elle tisse sa toile et se positionne de plus en plus comme une personnalité incontournable dans le dispositif du régime de l’Alliance pour la République (APR)’’, écrit le journal.



‘’Héraut de la traque des biens supposés mal acquis, tombeur d’Hissène Habré, Aminata Touré, 57 ans, continue d’échelonner les paliers de l’Etat. D’abord, ministre de la Justice en 2012, ensuite Premier ministre, puis Envoyée spéciale du chef de l’Etat à partir de 2013, Aminata Touré siège depuis hier à la tête du CESE’’, ajoute la publication.



Vox Populi résume ainsi les deux décrets du chef de l’Etat : ‘’Macky Sall sabre Aminata Tall pour installer Mimi Touré et enterre le poste de Premier ministre’’.



Mimi Touré a été ‘’récompensée’’, note Sud Quotidien qui écrit : ‘’Enfin ! Un point de chute a été trouvé pour l’ancienne Première ministre non moins Envoyée spéciale du chef de l’Etat (…). Ainsi donc, après tant d’années d’abnégation aux côtés du président de la République (...) Mimi revient aux manettes (...)’’, écrit Sud.



Le Témoin voit dans cette nomination ‘’le sacre de la loyauté’’.



‘’Pour remplacer Aminata Tall, le président de la République a promu une militante de l’APR de longue date connue pour son engagement et sa fidélité. L’heure de cette ancienne fonctionnaire du FNUAP a sonné’’, écrit le journal.



‘’Quatrième personnalité de l’Etat, une promo Mimi 100%’’, commente le quotidien Kritik qui souligne : ‘’Aux manettes de la coordination et du pilotage du candidat-président, depuis le parrainage, reconvertie dans la dream-team de Macky Sall en quête d’un second mandat, Aminata Touré a été de tous les combats et l’ancienne ministre de la Justice récolte le fruit de sa constance et de son engagement sans faille’’.



En politique notamment au sujet du dialogue national, Vox Populi titre : ‘’Ce que Madické, Issa Sall, Sonko et Idy attendent de Macky’’.



Selon le journal, ‘’les 4 candidats malheureux à la dernière élection présidentielle attendent du président Macky Sall qu’il s’engage à +mettre en œuvre toutes les décisions+ qui seront issues du dialogue politique’’.



Selon un communiqué repris par le journal, Idrissa Seck, Madické Niang, Issa Sall se sont réunis, mardi, au domicile de Madické Niang. Ousmane Sonko, absent de Dakar, ‘’s’est fait excuser tout en soulignant la pertinence de cette rencontre et en marquant sa solidarité par rapport aux conclusions qui en seront issues’’.



‘’Les 4 candidats (…) affirment leur adhésion totale à la position exprimée par le Front de résistance nationale consistant à exiger une concertation sincère et constructive menée sous la conduite d’une commission cellulaire composée de plusieurs personnalités crédibles et neutres’’, rapporte le journal.



