Dakar, 10 juin (APS) – Les sujets politiques sont largement en exergue dans la livraison des quotidiens reçus jeudi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Le Témoin analyse la relation Macky Sall-Aminata Touré et parle d’’’un compagnonnage en dent de scie’’.



‘’On pourrait convoquer le titre de la chanson et du film cultes de Serge Gainsbourg et de Jane Burkin intitulés +Je t’aime moi non plus+ pour qualifier la relation d’attirance et de répulsion réciproques entre le président de la République et son ancien Premier ministre….’’, écrit le journal.



En politique toujours, La Tribune souligne que ‘’la guerre des élections locales a démarré’’.



‘’Il est clair que les élections locales de janvier 2022 seront âprement disputées. Considérées comme des primaires en direction des législatives de la même année et de la présidentielle de 2024. Chaque camp essaie de se donner les moyens d’une large victoire. C’est ce qu’a compris le président Macky Sall, président de l’APR et de Benno Bokk Yaakaar qui s’est transformé en directeur de campagne de sa coalition (…)’’, selon le journal.



A ce propos, Kritik note que ‘’Macky Sall secoue ses troupes et fait cap sur le Nord’’ pour la seconde étape de sa tournée économique.



‘’En attendant sa visite très attendue dans le Sud du pays, fief du leader de Pastef, Macky Sall (….) fait cap sur le Nord du Sénégal après avoir étalé toute sa puissance dans le centre (…)’’, indique la publication.



Walfadjri s’intéresse au ‘’choix’’ du candidat de Bennoo Bokk Yaakaar à Dakar et affiche à la Une : ‘’Les germes d’une débâcle’’.



‘’La ville de Dakar aiguise les appétits au sein de la majorité. La personnalité qui va conduire la liste n’est pas encore connue, mais d’ores et déjà deux figures sortent du lot : Amadou Bâ et Diouf Sarr. Un choc des ambitions qui pourrait profiter à une opposition unie’’, estime Walf.



Libération parle de carnage sur les routes avec 14 morts enregistrés en 14 jours. Selon le journal, la majorité des accidents implique des camions et des voitures dits ‘’sept places’’.



Source A alerte sur un conflit foncier à Keur Samba Kane. ‘’Encore un litige foncier qui risque de faire beaucoup jaser. En effet, des paysans sont en train de mener une farouche opposition à la décision du maire de Keur Samba Kane d’octroyer à un homme d’affaires (…) 50 hectares (…)’’, écrit le journal.



Enquête revient sur l’adoption, mercredi en Conseil des ministres, de projets de lois modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale et affiche à sa Une : ‘’Homosexualité, terrorisme et réseaux…Macky Sall corse la loi’’.



’’Dans le projet de loi modifiant la loi …..portant Code pénal et le projet de loi …..portant Code de procédure pénale, des mesures contre l’homosexualité ont été corsées. Toutefois, cela pourrait être la porte ouverte à d’autres dérives autoritaires’’, selon le journal.



Le Soleil rend hommage au cinéaste Ousmane Sembène, 14 ans après sa disparition. ‘’Sembène, l’immortel !’’, s’exclame le journal qui écrit : ‘’(….) De sa naissance en 1923 à Ziguinchor jusqu’à sa disparition le 9 juin 2007 à Dakar, il a mené une vie bien remplie durant laquelle il a produit des œuvres littéraires et cinématographiques qui font désormais partie du patrimoine culturel africain’’.



