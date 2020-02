Dakar, 20 fév (APS) – L’annonce de la suspension, à compter de ce 20 février 2020, et jusqu’à nouvel ordre, "de toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de service, au nom de l’État, des structures parapubliques et des sociétés nationales", est en exergue dans les quotidiens reçus jeudi à l’APS.

Parlant de cette mesure, L’As affiche à sa Une : ‘’Macky appuie sur les freins’’. ‘’C’est dit ! Macky Sall est en croisade contre les abus dans l’utilisation des véhicules administratifs’’, écrit le journal.

Le président de la République, Macky Sall, a pris la décision de ‘’suspendre, à compter de ce 20 février 2020, et jusqu’à nouvel ordre, toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de service, au nom de l’État, des structures parapubliques et des sociétés nationales’’.

Le chef de l’État a annoncé cette décision lors du conseil des ministres de ce mercredi 19 février.

‘’Il a (…) demandé au ministre d’État, secrétaire général de la présidence de la République, au ministre, secrétaire général du gouvernement, et au ministre des Finances et du Budget de finaliser le recensement intégral de l’ensemble des véhicules administratifs’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

‘’Macky Sall gare ses AD’’, commente le quotidien Kritik, allusion aux véhicules immatriculés AD (Administration).

Selon Libération, ‘’si Macky Sall a pris cette mesure radicale, c’est effectivement parce que la bamboula continuait malgré ses instructions, réitérées d’ailleurs, récemment lors d’une réunion (…)’’.

Le journal rapporte l’achat par l’Agence de régulation des postes et des télécommunications (ARTP) de deux véhicules pour ‘’la rondelette somme de …147 millions de francs Cfa’’, l’inscription dans le budget du ministère de la Justice de 460 millions de francs Cfa pour l’achat de véhicules, etc.

Selon L’Observateur, ‘’Macky Sall (a débusqué) un scandale à 5 milliards dans l’acquisition des véhicules’’.

‘’Macky Sall suspend tous les achats de véhicules’’, affiche à sa Une Le Soleil. ‘’Macky Sall appuie sur le frein’’, selon Walfadjri qui souligne que c’est ‘’une mesure forte que le président de la République a prise hier en Conseil des ministres’’.

Pour Vox Populi, c’est ‘’la fin de la bamboula sur les véhicules administratifs’’.

‘’Macky Sall range les clés’’, dit Le Quotidien, soulignant que la mesure d’interdiction d’achat de véhicules de fonction entre en vigueur ce jeudi ‘’jusqu’à nouvel ordre’’.

En politique, alors que la majorité est opposée à l’interdiction du cumul des fonctions de président de la République et de chef de parti, Sud Quotidien note que la société civile met la pression sur le président de la République.

Pour Le Témoin, les fonctions de chef de l’Etat et chef de parti sont des ‘’+siamoises+ que nul chirurgien ne peut séparer’’. Le journal parle d’une ‘’même pratique politique’’ de Senghor à Macky Sall, ‘’une séparation impossible’’.

En sport, Enquête ouvre un dossier sur l’athlétisme sénégalais. ‘’L’athlétisme sénégalais est en déliquescence. Entre des infrastructures rares, des édifices existants en état de délabrement avancé, une fédération sans grands moyens, un problème de vulgarisation de la discipline, des jeunes qui évoluent dans des conditions dantesques, le constat est alarmant’’, selon le journal.

‘’Alors que les Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2022 arrivent bientôt, aucun plan général n’est déroulé, pour le moment, afin de relever le défi de la participation à ces joutes olympiques en terre sénégalaise’’, note Enquête qui affiche à la Une ‘’C’est le néant !’’.