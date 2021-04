Dakar, 22 avr (APS) - Le conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion des jeunes, qui s’ouvre ce matin, est le sujet qui a le plus capté l’attention de la presse quotidienne de ce jeudi.

‘’La jeunesse à l’écoute de Macky Sall’’, titre Sud Quotidien. Le journal, qui consacre un dossier au sujet, précise que la rencontre ‘’se tiendra en présence des responsables des structures dédiées au financement telles que l’ANPEJ, le FONGIP, l’ADPME, la DER/FJ, entre autres, des représentants des jeunes et des membres du gouvernement’’.

‘’Macky Sall a la fièvre jeune’’, écrit Le Quotidien pour résumer toute l’ardeur avec laquelle le chef de l’Etat a décidé d’engager la bataille pour l’emploi et l’insertion des jeunes. Le journal évoque ‘’les attentes’’ des jeunes sur l’enveloppe de 450 milliards de francs CFA promise par le président de la République pour gagner en trois ans ce combat.

Le quotidien EnQuête décline ‘’les chantiers du président’’ et donne la parole aux économistes Moustapha Kassé et Ndongo Samba Sylla, qui proposent ‘’des solutions pour prendre les bonnes orientations et éviter de répéter les échecs récents de ce genre de démarche’’.

Mais, pour Le Témoin Quotidien, le combat que mène le chef de l’Etat s’apparente à ‘’un travail de Sisyphe’’. ‘’Des centaines de milliers d’emplois’’ ont certes été ‘’créés’’, mais c’est ‘’une goutte d’eau dans la mer du chômage’’, note ce journal, selon lequel, dans le domaine de la création d’emplois, ‘’Macky Sall a obtenu plus que la moyenne’’.

Vox Populi estime qu’à Dakar, certains jeunes disent n’attendre ‘’pas grand-chose’’ du conseil présidentiel sur le financement du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes’’. Selon Vox Populi, les avis sont partagés, à Kaolack et à Thiès.

Pour le quotidien Tribune, le chef de l’Etat joue gros, car ‘’s’il parvient à gagner le pari de résorber le chômage des jeunes, il va sans doute en retirer les bénéfices’’. Mais ‘’en cas de flop, il perdra autant de bons points’’, prévient Tribune, qui écrit : ‘’Macky Sall face au stress de l’échec’’.

Dans WalfQuotidien, l’opposant Ousmane Sonko est on ne peut plus sceptique sur la capacité du chef de l’Etat à gagner le pari de donner des emplois aux jeunes. ‘’Ce qu’il n’a pas fait en neuf ans, il ne peut pas le faire en moins de trois ans’’, soutient le leader de Pastef/Les patriotes.

Le débuté Toussaint Manga, interrogé par le même journal, affirme que ‘’Macky Sall se trompe lourdement s’il limite les émeutes à l’emploi’’.

La presse quotidienne s’intéresse aussi aux propos d’Ousmane Sonko sur les violentes manifestations de mars dernier.

Selon L’As, l’opposant a décidé de reprendre les hostilités. Vox Populi écrit : ‘’Sonko entretient sa dualité à distance avec Macky Sall.





L’Observateur, lui, dévoile la ‘’nouvelle ligne de défense’’ d’Ousmane Sonko.

Concernant la campagne agricole, Le Soleil révèle que 721.386 tonnes d’arachide ont été collectées. ‘’Et 216 milliards de francs CFA ont été directement injectés dans le monde rural’’, ajoute-t-il.





Selon le même journal, le montant destiné au financement de la prochaine campagne agricole est ‘’maintenu à 60 milliards de francs CFA’’.

L’As évoque le chamboulement survenu au sein de la Police nationale, dont Seydou Bocar Yage est le directeur général depuis mercredi.