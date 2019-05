Dakar, 13 mai (APS) – La désignation de Serigne Saliou Thioune comme le nouveau guide des Thiantacounes, après le décès de son père Cheikh Béthio Thioune, est un des principaux sujets au menu des quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Le Khalife général des mourides ‘’clôt le débat sur la succession du guide des Thiantacounes, souligne Vox Populi qui affiche à sa Une : ‘’Touba intronise le fils aîné de Cheikh Béthio’’.



Béthio Thioune, fondateur de ce mouvement religieux d’obédience mouride, est décédé mardi à l’âge de 81 ans en France des suites d’une longue maladie. Il a été inhumé vendredi à Touba, la capitale du mouridisme.

’’Serigne Saliou Thioune +Gueule Tapée+ est désormais le nouveau guide des Thiantacounes après le rappel à Dieu (…) de son père Cheikh Béthio. Ainsi, en a décidé, dans la pure tradition islamique et mouride, le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké’’, écrit le journal.



Il ajoute : ’’C’était hier, dimanche, à Médinatoul Salam, à l’occasion de la cérémonie funéraire qui s’est tenu sous la direction de Serigne Abdou Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général (…) en présence de nombreux dignitaires de la communauté mouride, de la famille du disparu et de ses disciples thiantacounes’’.



Le journal relève aussi que ‘’Fatim Thioro Thioune, la fille ainée de Cheikh Béthio, semble très en colère contre Sokhna Aïda Diallo, une des épouses de son défunt père dont les zélateurs voulaient installer à la tête de la communauté’’.



’’Succession de Cheikh Béthio Thioune, Touba intronise +Gueule Tapée’’, affiche à sa Une Le Témoin.



Serigne Saliou Thioune est le ‘’nouveau guide des Thiantacounes’’, souligne également Le Quotidien, estimant que ‘’Touba enterre la polémique’’ au sujet de la succession de Cheikh Béthio Thioune.



’’Le Khalife général des mourides a choisi Serigne Saliou Thioune comme le nouveau guide des Thiantacounes, mettant fin à la polémique sur la succession alimentée par certains talibés qui avaient opté pour Sokhna Aïda Diallo’’, écrit le journal.



Selon L’Observateur, ’’Le Khalife général des mourides élève Serigne Saliou’’ au rang de nouveau guide des Thiantacounes.



Source A annonce l’ouverture d’une enquête judiciaire pour ‘’corruption, complicité de corruption d’agent public étranger et fraude fiscale’’ dans le contrat d’affermage de l’eau.



’’Une couche et non des moindres est venue s’ajouter au contrat d’affermage de l’eau autour duquel se battent la SDE et la société française Suez. Il s’agit de l’Office central contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCLIIF, France) qui a décidé d’entrer dans la danse (…)’’, écrit le journal qui signale qu’une demande d’entraide judiciaire a été adressée à certains services.



’’Interpol France a déjà eu à communiquer avec les Bureaux centraux de Dakar, Libreville et de Rabat dans le cadre de cette affaire’’, explique la publication qui rappelle que quelques semaines avant l’appel d’offres, la société Suez avait offert un don de camions bennes-tasseuses à la Ville de Saint-Louis dont l’ex ministre de l’Hydraulique, qui avait lancé cet appel d’offres, est le maire.



Le contrat d’affermage est provisoirement attribué à Suez mais la SDE a introduit un recours contre cette décision.



Enquête s’intéresse à la répartition des fonds de concours et de dotation et parle d’une ‘’grande nébuleuse’’.



‘’L’arrêté accordant les fonds de concours aux départements et aux communes est sorti depuis le 19 mars 2019, mais l’argent tarde. Le montant s’élève à 26,6 milliards (…), selon le journal qui relève que le critère démographique mis en avant dans la répartition de cet argent ‘’n’est pas respecté’’.



En sport, Le Soleil souligne que Sadio Mané de Liverpool ‘’grave son nom dans l’histoire de la Premier league’’ en terminant co-meilleur buteur avec son co-équipier Mohamed Salah et l’attaquant d’Arsenal, Aubameyang.



Le journal salue ’’une première pour un Sénégalais en premier league’’.



OID/AKS