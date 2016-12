Dakar, 24 dec (APS) – Les quotidiens dakarois parvenus ce samedi à l’APS abordent divers sujets dont notamment le bilan macabre de l’incendie survenu jeudi dernier à la décharge de Mbeubeuss, dans la commune de Malika (banlieue dakaroise).









Le journal L’Enquête ouvre son numéro d’aujourd’hui avec : "Les larmes de Mbeubeuss". Le journal relève "deux morts, des disparus, des dégâts économiques, le bilan de l’incendie qui s’est déclaré avant-hier à Mbeubeuss est énorme. D’ailleurs, ce sinistre continue de traumatiser les 1000 travailleurs de ce site. Sur place l’ambiance est morose et les recycleurs n’ont que leurs yeux pour pleurer".



"Mbeubeuss s’inquiète du sort de portés disparus" titre Vox Populi qui souligne qu’au lendemain de l’incendie meurtrier "des foyers incandescents couvent toujours sous les ordures".







L’Observateur, jetant un oeil rétrospectif sur l’incendie de la décharge de Malika, fait savoir à ses lecteurs que "deux nouveaux corps carbonisés (sont) découverts hier à Mbeubeuss".



Les reporters de La Tribune qui ont aussi fait un tour dans les lieux 24 heures après le sinistre informent que le bilan s’alourdit à Mbeubeuss qui a enregistré "encore deux morts et des disparus".



Sur un autre registre plus reluisant, Le Soleil fait sienne l’invite du Premier ministre faite à la sortie de promotion de Saint-Christopher Iba Mar Diop. "Les jeunes médecins invités à plus de rigueur et de maîtrise des TIC", écrit le journal de Hann qui rend compte de la cérémonie de graduation des diplômés de en Doctorat d’Etat en médecine et en Licence en Sciences médicales au Collège de médecine Saint-Christopher Iba Mar Diop de l’Université El hadji Ibrahima Niass.



Sur la situation diplomatique, L’Observateur croit savoir que "le Sénégal (est) en guerre contre l’Etat juif" parce qu’"il porte avec 3 autres Etats la résolution demandant l’arrêt de la colonisation israélienne".



Le journal L’As est revenu sur la situation postélectorale en Gambie en offrant sa Une au général Mamadou Mansour Seck qui y affirme que "l’occupation de la Gambie n’est pas un problème pour l’armée sénégalaise".



L’ancien ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis soutient, dans les pages intérieures de la publication que "le Sénégal a bien fait d’avoir privilégié la diplomatie, la persuasion dans le dossier gambien".



La ferveur de la fête de nativité ou Noël transparaît également dans les manchettes des journaux qui sont revenus sur le traditionnel message de l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye.



"Mgr Benjamin Ndiaye dénonce le manque de repères éthiques et moraux" (Le Soleil) ; "Meurtres, scènes de violences au Sénégal : le diagnostic sans complaisance de Mgr Benjamin Ndiaye" (La Tribune) ; "L’Archevêque contre la peine de mort" (Enquête).