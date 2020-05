‘’Il n’y aura plus de possibilité de prorogation à la fin de cette prochaine séquence’’, déclare M. Sarr, ajoutant que ‘’quand les trois mois seront épuisés, vers le 2 juillet, un autre état d’urgence ne sera possible qu’avec une autre législation’’. Autrement dit, il ne sera plus possible juridiquement de prolonger l’état d’urgence en vigueur depuis le 24 mars, mais d’en décréter un autre, qui doit être ‘’motivé et justifié’’, explique l’universitaire.