Dakar, 6 jan (APS) – Les quotidiens sont surtout intéressés vendredi par les affaires judiciaires et politiques, dont les poursuites menées contre des militants du Parti socialiste (PS) accusés d’avoir saccagé le siège national de leur formation politique en mars dernier.

La Tribune dévoile "l’incroyable fortune de Doudou Diagne", un ancien directeur de l’urbanisme, que la Cour de répression de l’enrichissement illicite a mis en demeure de justifier la provenance de "20 villas, 50 terrains, de sociétés, de vergers…"

Ce fonctionnaire est "prié de justifier la provenance de son impressionnant patrimoine" qui comprend aussi "plus d’un milliard de francs CFA trouvé dans son compte bancaire", selon le même journal.

Les chiffres donnés par les médias, concernant la fortune de Doudou Diagne, sont très élastiques, car Libération fait état de "16 terrains, cinq immeubles et six villas", un décompte très éloigné de celui de La Tribune.

Le maire de Dakar, Khalifa Sall, cité par Vox Populi, dit être "prêt à aller en prison" pour la libération de ses proches, dont Bamba Fall, l’édile de la commune d’arrondissement de la Médina, qui sont arrêtés depuis mercredi pour leur implication présumée dans le saccage du siège national du PS.

M. Sall affirme dans le même journal que "c’est une cabale, mais elle sera vaine".

"Bamba Fall et [les autres prévenus sont] sous la menace d’un mandat de dépôt", écrit Vox Populi.

"Bamba Fall et compagnie risquent le mandat de dépôt", écrit aussi WalfQuotidien. "Ils ont passé une seconde nuit au commissariat central de Dakar et feront encore face au procureur aujourd’hui", poursuit le même journal.

Selon L’Observateur, le procureur de la République aurait demandé la levée de l’immunité parlementaire de la députée Aminata Diallo, qui est soupçonnée d’avoir joué un rôle dans le saccage du siège du Parti socialiste.



"Un très bon outsider"

D’autres journaux ont mis en relief d’autres sujets.

Sud Quotidien publie une interview du sélectionneur national Aliou Cissé, qui voit le Sénégal comme "un très bon outsider" à la Coupe d’Afrique des nations 2017 de football prévue du 14 janvier au 5 février.

Le décès du secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO), Aboubacry Mbodj, est également évoqué par les quotidiens.

"La RADDHO perd son fervent défenseur", titre Le Quotidien.

Le Soleil, lui, affirme que "la société civile perd un de ses ténors".

"Les couches vulnérables et les personnes en quête de justice et de liberté viennent de perdre un défenseur de leur cause", ajoute-t-il, précisant qu’Aboubacry Mbodj est décédé jeudi à Paris des suites d’une maladie.

"La RADDHO perd un combattant", écrit Enquête.