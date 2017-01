Dakar, 13 jan (APS) – Les quotidiens reçus vendredi à l’APS traitent de sujets politiques se rapportant à la crise au Parti socialiste (PS, mouvance présidentielle), l’audition de Farba Senghor par le conseil de discipline du Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) et la crise post-électorale en Gambie.



Sud quotidien informe que le Parti socialiste a réagi ce jeudi sur l’inculpation du maire de la Médina, Bamba Fall et de ses camarades, accusés d’avoir saccagé le siège national de cette formation politique.

"A la sortie de son Secrétariat exécutif national (SEN), le PS réitère sa confiance en la justice pour la manifestation de la lumière dans cette affaire et pour que les responsabilités soient situées. Non sans lorgner la levée de l’immunité parlementaire du député Aminata Diallo", renseigne le journal.

Vox Populi ouvre également sur la réunion du Secrétariat exécutif national avec le titre phare dans sa manchette "Le PS met à prix la tête de tous les +délinquants+".

Le journal indique que le secrétaire général de ce parti, Ousmane Tanor Dieng et ses camarades sont déterminés à ce que toute la lumière soit faite dans l’affaire de la casse de la Maison Léopold Sédar Senghor.

Le porte-parole des socialistes, Abdoulaye Wilane dont les propos sont rapportés par Vox populi déclare : "aujourd’hui que l’affaire a évolué, nous réitérons notre confiance en la justice. Il faut que la vérité se manifeste, les responsabilités soient situées. Et ceux qui sont hors-la-loi subissent la loi dans toute sa rigueur, dans toute son impartialité".

Toujours selon le maire de Kaffrine (centre), cité dans le même journal, la direction du PS a demandé à tous les députés de voter la levée de l’immunité parlementaire de tout député qui serait impliqué dans cette affaire si le juge et le procureur en font la demande.

A ce propos, le président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, interpellé sur la levée de l’immunité parlementaire du député socialiste Aminata Diallo, citée dans l’affaire du saccage du siège du PS, a répondu qu’ils n’ont pas été officiellement saisis par les autorités judiciaires, renseigne Libération.

Le responsable de l’Alliance pour la République (APR, pouvoir), a soutenu dans le même journal que le moment venu, ils en tireront toutes les conséquences, car, dit-il, "ce qui serait grave, c’est que l’Assemblée nationale refuse de lever l’immunité parlementaire d’un député".

Le Témoin quotidien renseigne que le maire de Dakar, Khalifa Sall tient une conférence de presse ce vendredi dans les locaux de la mairie de la Médina pour apporter la réponse dans cette affaire Bamba Fall et des perspectives électorales. D’où son titre phare "Sall, Khalife de Bamba".

Toujours sous le registre politique, certains quotidiens ont mis en exergue l’audition du chargé de la propagande du Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) devant la Commission de discipline de cette formation politique libérale.

"Acte d’indiscipline au PDS. Oumar Sarr siffle la fin de la récréation", écrit Walfquotidien, ajoutant que le Comité directeur du PDS demande aux militants et responsables de rentrer dans les rangs.

"Même si c’est un blackout qui a été fait sur l’audition de Farba Senghor par la Commission de discipline du parti, les responsables réfractaires sont avertis. Le Comité directeur demande à tous les militants et responsables de traduire en actes les instructions du secrétaire général national, de serrer les rangs et de travailler ensemble dans l’unité, la responsabilité et la vigilance militante", écrit le journal qui a repris un communiqué du Comité directeur du PDS.

Pour sa part, L’Observateur indique que "Farba Senghor convoqué hier (jeudi) devant la Commission de discipline du PDS, n’a voulu retirer aucun de ses propos chargeant Oumar Sarr, coordonnateur du parti. Farba reste toujours d’attaque, non sans bénéficier du soutien de Aïda Mbodj".

La crise post-électorale en Gambie figure aussi parmi les sujets traités par la presse quotidienne. "Pour un dénouement de la crise gambienne, le Nigéria offre l’asile à Yahya Jammeh", écrit L’As.

Le journal renseigne que "la Chambre basse du Parlement nigérian a voté hier (jeudi) une motion accordant l’asile à Yahya Jammeh s’il se retire du pouvoir. Reste à savoir s’il (…) va accepter cette main tendue du président nigérian qui se rend en Gambie avec une délégation de la CEDEAO pour tenter de le convaincre une dernière fois de se retirer du pouvoir".

Le Quotidien informe d’une autre proposition d’asile faite à Jammeh, en écrivant dans sa manchette, "l’offre royale du Maroc", en précisant que "le roi Mohamed VI est attendu aujourd’hui (vendredi) à Banjul, la capitale gambienne qui se vide de ses occupants à moins d’une semaine de la transition".

Il ajoute : "Même si Mohamed VI et Buhari sont attendus aujourd’hui à Banjul, Jammeh a interdit hier à la Cour suprême d’organiser la prestation de serment du président élu, Adama Barrow, le 19 janvier".

D’où ce titre à la Une du journal Enquête "les dernières manœuvres", en soulignant que Jammeh a saisi la Cour suprême pour empêcher Adama Barrow de prêter serment. Aussi, écrit-il, le leader gambien a fermé hier soir les frontières avec le Sénégal et le président Macky Sall a dépêché Mary Teuw Niane à Abuja pour rencontrer Buhari.

Le Soleil a, de son côté, mis en exergue le fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) en faveur de 3.000 jeunes. A cette occasion, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a annoncé que 50% de la contribution forfaitaire sera à la charge de l’employeur (CFCE), soit 10 milliards de francs CFA qui seront versés dans ce fonds.